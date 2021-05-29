Є два варіанти: Роналду роздумує про зміну клубу

Один з найкращих футболістів світу Кріштіану Роналду може покинути "Ювентус" в літнє міжсезоння, повідомляє УНІАН.

Посприяти цьому може повернення в туринський клуб тренера Массіміліано Аллегрі, який не розраховує на зіркового португальця.

У36-річного португальця є два реальних варіанти продовження кар'єри.

Роналду хочуть бачити в ПСЖ. Паризький топ-клуб шукає заміну нападаючому Кіліану Мбаппе, який може піти влітку. В угоду щодо трансферу Роналду може бути включений форвард парижан Мауро Ікарді. Однак наразі клуби не ведуть переговори.

Крім того, не виключений варіант з поверненням Роналду в "Манчестер Юнайтед". Португальця можуть обміняти на Поля Погба з доплатою з боку "Юве". При цьому Роналду доведеться піти на зниження зарплати, але, попри це, варіант з "МЮ" приваблює форварда.