Кривий Ріг йде під воду після потужної зливи
На останні вихідних травня в Україну прийшла негода і багато міст просто "попливли, повідомляє Телеграф.
Залило дощами і рідне місто президента України Кривий Ріг.
Фотографіями і відео з місця діляться користувачі мережі.
"Мерія, ау, про ливневки забули? Щороку одне і те ж", - написав у Фейсбук місцевий житель Ладо Яковлєв.
Не витримав потопу і місцевий супермаркет Ашан.
Величезну кількість води на дорогах було помічено і в Центрально-Міському районі біля Сільпо.
З дощем не впоралася також одна з багатоповерхівок на Курчатова.