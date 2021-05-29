Кривий Ріг йде під воду після потужної зливи

На останні вихідних травня в Україну прийшла негода і багато міст просто "попливли, повідомляє Телеграф.

Залило дощами і рідне місто президента України Кривий Ріг.

Фотографіями і відео з місця діляться користувачі мережі.

"Мерія, ау, про ливневки забули? Щороку одне і те ж" , - написав у Фейсбук місцевий житель Ладо Яковлєв.

Не витримав потопу і місцевий супермаркет Ашан.

Величезну кількість води на дорогах було помічено і в Центрально-Міському районі біля Сільпо.

З дощем не впоралася також одна з багатоповерхівок на Курчатова.