30 травня: свято, прикмети й іменинники
30 травня відзначається за народним календарем свято під назвою Євдокія Свистунка. День ангела в цей день святкують: Андроник, Давид, Євдокія, Єфросинія, Юнія, повідомляє Обозреватель.
Існують певні заборони, а прикмети пророкують, якою буде погода найближчим часом.
Євдокія Свистунка
Свято відзначається 30 травня за народним календарем. В цей день у церкві шанують пам'ять святої Євдокії. Також у цей день шанували святого Андроніка або Ондрона. Цей святий вважався рятівником від посухи.
За старих часів 30 травня люди займалися підгортанням посадженої картоплі і молилися про дощ. Щоб з небес "пролилася" вода, вимовляли особливі змови і здійснювали різні обряди.
Наприклад, слід було вийти в чисте поле і вклонитися на чотири сторони, а після взяти осикову гілку, обтесати її і увіткнути в землю. Здійснювати таку дію міг лише чоловік, якому вже виповнилося 33 роки.
Народні прикмети на 30 травня
- Яка погода випала на Євдокію – таким буде і все літо.
- Молодий місяць з'явився на небі в дощову ніч – влітку не доведеться страждати від посухи.
- А ось якщо 30 травня дме холодний північний вітер – влітку буде холодно.
Що не можна робити 30 травня
- У цей день заборонено пити алкоголь.
- Не можна ображати жінок, особливо літніх, інакше жіночі сльози потім гірко відгукнуться кривдникові.
- Заборонено зрізати квіти латаття, оскільки прийде біда від водяної нечисті (русалок).