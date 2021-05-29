30 травня: свято, прикмети й іменинники

30 травня відзначається за народним календарем свято під назвою Євдокія Свистунка. День ангела в цей день святкують: Андроник, Давид, Євдокія, Єфросинія, Юнія, повідомляє Обозреватель.

Існують певні заборони, а прикмети пророкують, якою буде погода найближчим часом.

Євдокія Свистунка

Свято відзначається 30 травня за народним календарем. В цей день у церкві шанують пам'ять святої Євдокії. Також у цей день шанували святого Андроніка або Ондрона. Цей святий вважався рятівником від посухи.

Преподобна Євдокія Дмитрівна протегує християнам 30 травня. Джерело: Tunnel

За старих часів 30 травня люди займалися підгортанням посадженої картоплі і молилися про дощ. Щоб з небес "пролилася" вода, вимовляли особливі змови і здійснювали різні обряди.

Наприклад, слід було вийти в чисте поле і вклонитися на чотири сторони, а після взяти осикову гілку, обтесати її і увіткнути в землю. Здійснювати таку дію міг лише чоловік, якому вже виповнилося 33 роки.

Народні прикмети на 30 травня

Яка погода випала на Євдокію – таким буде і все літо.

Молодий місяць з'явився на небі в дощову ніч – влітку не доведеться страждати від посухи.

А ось якщо 30 травня дме холодний північний вітер – влітку буде холодно.

Що не можна робити 30 травня