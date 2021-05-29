Відміна авіарейсів з Білоруссю: в аеропорті "Київ" сподіваються на компенсації

У Міжнародному аеропорті "Київ" імені І.Сікорського сподіваються на компенсації внаслідок скасування авіарейсів із Білоруссю, повідомляє Економічна правда.

Про це заявив голова Ради директорів аеропорту Денис Костржевський:

"Міжнародний аеропорт "Київ" єднається з усім демократичним світом та підтримує санкції проти антидемократичних режимів. Проте ми сподіваємося, що приймаючи такі рішення, що призведуть до збитків деяких підприємств, зокрема аеропортів, уряд передбачить якісь компенсації", - йдеться у повідомленні.

Також у пресрелізі зазначено, що аеропорт щомісячно сплачує податок за оренду землі у розмірі 2,5 млн гривень.

"Часткове звільнення від сплати податку було б для нас компенсацією за недоотримані прибутки", - зазначив Костржевський.

Так, за попередніми оцінками керівництва Аеропорту, за результатами 2021 року Міжнародний аеропорт "Київ" імені І.Сікорського планував обслужити близько 160 тис. пасажирів (на приліт та виліт) напрямку Мінськ-Київ-Мінськ. Що у грошовому еквіваленті складе близько 7 млн гривень недоотриманих доходів Аеропорту.