Піротехніки на Черкащині знайшли понад 200 снарядів часів Другої світової війни. Небезпечну знахідку виявили у Звенигородському районі, повідомляє РБК-Україна.

Повідомляється, що група піротехнічних робіт і підводного розмінування під час обстеження території біля селища Єрки виявила 223 вибухонебезпечних предмети часів Другої світової війни.

Зокрема, були вилучені 192 артилерійських снаряди калібром 76 мм, 21 артилерійський снаряд калібром 85 мм, одна мінометна міна калібром 81 мм і 6 гранат. Роботи з обстеження території тривають.