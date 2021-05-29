Українці повинні заповнювати нову анкету для поїздки до Італії

Для тих, хто хоче поїхати з України на відпочинок до Італії, ввели новий автосертифікат (анкету пасажира) (il Passenger Locator Form - dPLF). Вона - в цифровому форматі і її повинні заповнювати всі, хто в'їжджає в цю країну "на борту будь-якого транспортного засобу, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповіла головний редактор "Української газети в Італії" Маріанна Сороневич на своїй сторінці в Facebook.

Як заповнити анкету пасажира (dPLF)?

Лякатися українцям не варто. Зробити це не складно, якщо у вас під рукою ця інструкція. Отже. Щоб заповнити il Passenger Locator Form-потрібно:

Зайти на цей сайт

Отримати доступ до dPLF, скориставшись покроковою інструкцією

Вибрати "Італію" як країну призначення

Зареєструватися на сайті, створивши особистий кабінет з ім'ям користувача і паролем

Заповнити й відправити dPLF, слідуючи покрокової інструкції

Після відправки бланка, пасажир отримає dPLF у форматі .pdf і QR-код на електронну адресу, вказану при реєстрації.

Пасажир повинен продемонструвати QR-код безпосередньо зі свого смартфона (в цифровому форматі), або видрукувати копію dPLF.

Пред'явити анкету пасажира слід при посадці в літак, або на вимогу працівників митниці.

dPLF слід обов'язково заповнити й відправити перед поїздкою.

Фото: інструкція для заповнення анкети пасажира (facebook.com/Marianna Soronevych)

Що ще потрібно знати

Поле, що стосується номера посадкового місця, можна редагувати

Потрібно заповнити бланк для кожного дорослого пасажира

Дані неповнолітніх вносяться в анкету дорослого пасажира

У разі пересування неповнолітніх без супроводу, dPLF має заповнити довірену / супроводжуючу особу

Додамо, що анкета пасажира замінює попередню паперову автосертифікацію, яка діяла до 23 травня 2021 року.