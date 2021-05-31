Вчені з'ясували вплив вечірніх тренувань на здоров'я

Відвідування тренажерного залу пізно ввечері прискорює метаболізм і знижує рівень цукру в крові вночі. Експерти під керівництвом вчених з Австралійського католицького університету вивчили метаболізм 24 чоловіків із зайвою вагою і ризиком розвитку діабету другого типу, яким пропонувалася дієта з високим вмістом жирів, повідомляє Лента.Ру.

Ранкові та вечірні тренування покращували стан кардіореспіраторної системи, а заняття пізно увечері знижували рівень глюкози протягом ночі.

Випробовувані були поділені на групи, в залежності від того, займалися вони спортом вранці, ввечері або взагалі не займалися. Незалежно від часу доби, тренування покращували стан кардіореспіраторної системи, а у тих, хто займався пізно ввечері, помітно знижувався рівень глюкози в нічний час.

За словами провідного дослідника Тріне Мохолдт, результати дослідження мають особливе значення для діабетиків, у яких виникають проблеми з регуляцією глюкози.

«Ми виявили, що вправи вранці або ввечері викликали поліпшення в кардиореспираторной системі, але нічний рівень цукру в крові поліпшувався тільки у вечірній групі вправляються».

За словами доктора Мохолдт, люди з діабетом другого типу часто страждають від стрибків глюкози вночі. Дослідження показало, що тепер нічну гіперглікемію - підвищенням рівня цукру в крові - можна керувати за допомогою фізичних вправ.