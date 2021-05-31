Складено топ смартфонів за ціною та якістю

Китайський смартфон Huawei Nova 7 названо найбільш збалансованим Android-пристроєм по співвідношенню продуктивності та ціни, повідомляє Обозреватель.

Список було складено за результатами бенчмарка AnTuTu. Лідер рейтингу Huawei Nova 7 побудований на процесорі Kirin 985 в конфігурації пам'яті 8/256 ГБ.

Рейтинг смартфонів. Джерело: AnTuTu

На другому місці опинився також смартфон з Китаю – Honor 30 на основі того ж чіпа. Третє місце в рейтингу отримав Redmi 10X 5G з чіпом MediaTek Dimensity 820, оснащений 6 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої пам'яті.

Huawei Nova 7

Також в десятку кращих збалансованих смартфонів потрапили: Huawei nova 7 SE на базі Kirin 820 5G, realme Q2 5G з процесором Dimensity 800U, Xiaomi Mi10T Lite 5G, а також Redmi K30 5G, Samsung Galaxy A52 5G, realme 7 5G і Mi10 Lite 5G.

Honor 30