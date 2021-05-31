На 3D-принтері надрукували двоповерховий будинок "майбутнього" (відео)
У Бельгії на 3D-принтері надрукували перший в світі цілісний бетонний будинок. Він знаходиться в кампусі експериментальної архітектури, повідомляє Обозреватель.
Як пише EuroNews, для будівництва двоповерхового будинку площею 90 квадратних метрів був використаний найбільший в Європі бетонний 3D-принтер. Зараз він використовується студентами для розробки нових екологічних будівельних рішень.
"За допомогою цієї технології ми змогли надрукувати весь будинок. Тепер ми хочемо рухатися далі і ефективно використовувати цей 3D-принтер, створюючи нові пропозиції", – розповіла Шарлотта Ван Антенекен, студентка проекту, що використовує цей принтер з Університету прикладних наук Томаса Мора.
Її проект присвячений розробці будівельних поверхонь з більш міцними архітектурними структурами, які можуть витримувати велику вагу.
Розробники стверджують, що для надрукованого будинку потрібно на 60% менше матеріалу, ніж для звичайного будинку такого розміру.
Загальний бюджет двоповерхової будівлі склав 1,6 мільйона євро, 40% з яких профінансував ЄС. На підготовку потрібні були місяці, а на повне будівництво – всього три тижні.
Температура і вологість всередині будівлі з низьким енергоспоживанням контролюються інноваційною технологією на основі глини, встановленої в стелі.
Регіональні власті заявляють, що ініціатива в області високих технологій може допомогти модернізувати європейську будівельну галузь.
"Якщо ми хочемо допомогти переконати будівельний сектор інвестувати в автоматизацію і в цифровий світ, ми повинні показати їм приклади передової практики. Ось чому це допомогло надрукувати цей будинок", – розповіла Кетлін Хелс, депутат від провінції Антверпен.