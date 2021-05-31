На 3D-принтері надрукували двоповерховий будинок "майбутнього" (відео)

У Бельгії на 3D-принтері надрукували перший в світі цілісний бетонний будинок. Він знаходиться в кампусі експериментальної архітектури, повідомляє Обозреватель.

Як пише EuroNews﻿, для будівництва двоповерхового будинку площею 90 квадратних метрів був використаний найбільший в Європі бетонний 3D-принтер. Зараз він використовується студентами для розробки нових екологічних будівельних рішень.

Нова розробка може допомогти модернізувати європейську будівельну галузь. Джерело: EuroNews

"За допомогою цієї технології ми змогли надрукувати весь будинок. Тепер ми хочемо рухатися далі і ефективно використовувати цей 3D-принтер, створюючи нові пропозиції" , – розповіла Шарлотта Ван Антенекен, студентка проекту, що використовує цей принтер з Університету прикладних наук Томаса Мора.

Її проект присвячений розробці будівельних поверхонь з більш міцними архітектурними структурами, які можуть витримувати велику вагу.

У Бельгії на 3D-принтері надрукували перший в світі цілісний бетонний будинок. Джерело: EuroNews

Розробники стверджують, що для надрукованого будинку потрібно на 60% менше матеріалу, ніж для звичайного будинку такого розміру.

Загальний бюджет двоповерхової будівлі склав 1,6 мільйона євро, 40% з яких профінансував ЄС. На підготовку потрібні були місяці, а на повне будівництво – всього три тижні.

Для будівництва будинку використовували найбільший в Європі бетонний 3D-принтер. Джерело: EuroNews

Температура і вологість всередині будівлі з низьким енергоспоживанням контролюються інноваційною технологією на основі глини, встановленої в стелі.

Регіональні власті заявляють, що ініціатива в області високих технологій може допомогти модернізувати європейську будівельну галузь.