Курс валют НБУ на 30 травня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України в неділю, 30 травня 2021 року
Курс долара, в порівнянні з 29 травня, залишається стабільним на рівні 27.53 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним з 30 травня 2021 року.
Євро не змінився, і його курс склав 33.57 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним з 30 травня 2021 року.
Курс рубля не змінився і залишається на рівні 3.75 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 30 травня 2021 року.
Фунт стерлінгів не змінився, і його курс склав 39.00 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним з 30 травня 2021 року.
Курс швейцарського франка залишається стабільним на рівні 30.60 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним з 30 травня 2021 року.
Польський злотий не змінився, і його курс склав 7.49 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним з 30 травня 2021 року.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|27.526000
|EUR
|Євро
|33.569300
|RUB
|Рубль
|0.374820
|GBP
|Фунт стерлінгів
|39.004300
|CHF
|Швейцарський франк
|30.604800
|PLN
|Польський злотий
|7.487200