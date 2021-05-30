Курс валют НБУ на 30 травня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в неділю, 30 травня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 29 травня, залишається стабільним на рівні 27.53 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним з 30 травня 2021 року.

Євро не змінився, і його курс склав 33.57 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним з 30 травня 2021 року.

Курс рубля не змінився і залишається на рівні 3.75 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 30 травня 2021 року.

Фунт стерлінгів не змінився, і його курс склав 39.00 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним з 30 травня 2021 року.

Курс швейцарського франка залишається стабільним на рівні 30.60 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним з 30 травня 2021 року.

Польський злотий не змінився, і його курс склав 7.49 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним з 30 травня 2021 року.