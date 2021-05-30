Яким був найсекретніший автомобіль СРСР

У радянські часи спеціальні секретні автомобілі КДБ виглядали, як звичайні машини. Їх робили з найпопулярніших моделей в СРСР, щоб вони не виділялися на дорозі, повідомляє Обозреватель.

Проте такі автомобілі мали набагато потужніші двигуни та спеціальне обладнання. Вони використовувалися для спостереження за навколишньою ситуацією, дисидентами та іноземцями, переслідування підозрілих машин та супроводження вищих радянських чиновників.

Для КДБ було створено близько 1000 спеціальних шпигунських автомобілів. Одним з них був ГАЗ М20Г, який побудували в середині 1950-х.

ГАЗ М20Г – перший радянський секретний автомобіль. Джерело: drive2.ru

Більш потужний спецавтомобіль зовні не відрізнявся від серійних варіантів М20 та М20В. Йому встановили шестициліндровий двигун на 90 кінських сил з масляним радіатором, гідромеханічною трансмісією, заднім мостом від ГАЗ-12 і столітровим паливним баком.

Також машину обладнали засобами радіозв’язку і спеціальні звукові сигнали. Це був перший радянський секретний автомобіль.

Проте М20Г виявився дуже важким і мав погану керованість, але його швидкість виросла до 132 км/год, а до "сотні" він розганявся за 30 секунд. Таких авто створили близько 100 примірників.