Гороскоп на тиждень 31 травня - 6 червня: всі знаки зодіаку

Початок не тільки тижня, а й усього літа, ознаменується романтичністю і мрійливістю. З'явиться інтерес до містики та захочеться частіше заглядати в гороскопи, повідомляє Сегодня.

Поступово сентиментальність у людей відійде на другий план, поступаючись місцем імпульсивності й необдуманих вчинків.

Овен

У Овнів можуть з'явитися нові корисні й приємні знайомства як в діловій сфері, так і в особистому житті. Починаючи з середи, такі відносини можуть перерости в міцну і надійну дружбу. В кінці тижня намагайтеся уникати конфліктів і гарненько відпочиньте на вихідних.

Телець

Для Тельців цій тиждень – відповідний період для ділових відряджень, а також поїздок з метою відпочинку. Ви наберетеся приємних вражень та отримаєте хороші знайомства – не втрачайте прекрасний шанс розвіятися. Вам краще не витати в хмарах, а прислухатися до своєї інтуїції.

Близнюки

Близнюкам на цьому тижні нудьгувати не доведеться. Життя піднесе цікаві пропозиції, і ви навряд чи відмовитеся від авантюр і пригод. У п'ятницю постарайтеся відразу ж розставити свої пріоритети. А ось на вихідні не плануйте ніякої серйозної роботи – вам варто гарненько відпочити.

Рак

Цього тижня Ракам слід уважно прислухатися до чужої думки, можливо, саме вона виявиться більш правильною і допоможе вам досягти успіху в ваших справах. У вівторок приймайте рішення, ґрунтуючись на логіку, а не на інтуїцію. До кінця семиденного періоду ваш організм потребує відпочинку – займіться здоров'ям.

Лев

У Львів на цьому тижні з'явиться хороша можливість удосконалити свою роботу, змінити її зовсім або ж піти на підвищення. Проявляйте розсудливість і справедливість стосовно до партнерів по бізнесу. В середині тижня не варто підкоряти собі людей тільки заради влади. Вихідні проведіть вдома.

Діва

Життєвий потенціал Дів буде на висоті, але це зовсім не означає, що ви повинні працювати понад норму. У четвер уважно озирніться навколо і, якщо помітите людей, які потребують вашої підтримки, обов'язково допоможіть їм. Ваша доброта буде щедро винагороджена.

Терези

У Терезів починається хороший тиждень для розв'язання житлового питання. У середу вас чекає успіх у тих справах, де інших підстерігають неприємності. Скористайтеся цією обставиною і дійте у власних інтересах. У суботу побережіть сили та здоров'я, при можливості постарайтеся відпочити.

Скорпіон﻿

У Скорпіонів цей тиждень – відповідний період для продовження старих і початку нових партнерських союзів і домовленостей. Свої плани на роботі обов'язково погоджуйте з досвідченими колегами, а вдома – з членами сім'ї, так ви зможете уникнути помилок. Намагайтеся уникати серйозних змін в житті.

Стрілець

Представники знака Стрільців можуть отримати максимум задоволень від життя. У цей період вам потрібно спілкування з колективом, хорошими друзями та просто знайомими. Однак при цьому постарайтеся розбірливо підходити до вибору співрозмовників, особливо в четвер.

Козеріг

Козерогам слід максимально уважно і відповідально ставитися до свого і чужого майна, а також цінних речей оточуючих людей. Не варто робити серйозних покупок, вони ризикують бути невдалими. Наприкінці тижня у тебе можлива доленосна зустріч.

Водолій

У Водоліїв настає період, коли все таємне може стати явним, хоча занадто хвилюватися з цього приводу не варто. Постарайтеся включити режим економії й без необхідності не робити необдуманих покупок. Ваше здоров'я має потребу в підтримці та дбайливого до себе ставлення.

Риби

Цей тиждень принесе чарівним і впевненим у собі Рибам нові корисні знайомства і приємний розвиток особистих відносин. У середу скористайтеся цим, щоб завоювати прихильність і довіру вподобаних вам людей. У понеділок постарайтеся уникати вирішення юридичних справ і суперечок.