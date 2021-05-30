У Китаї жителів мегаполісу закрили на карантин

На території китайського мегаполіса Гуанчжоу запровадили карантин для стримування спалаху COVID-19, повідомляє УНІАН.

Жителям п'яти вулиць у районі Лівань заборонено залишати будинки, пише Bloomberg. Винятки стосуються деяких членів сім'ї, які купують предмети першої необхідності.

Крім того, влада наказала всім школам Ліваня, а також деяких інших районів міста призупинити більшість очних уроків. Закриті стадіони, оптові ринки та розважальні заклади, їсти в ресторанах заборонено.

Гуанчжоу почав вводити обмежувальні заходи з 21 травня, коли в місті стали з'являтися підтверджені випадки захворювання, зокрема й у безсимптомній формі.