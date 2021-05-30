Білоруська авіакомпанія "Белавіа" не літатиме в Крим – за винятком, якщо буде "політичне визнання Криму як частини Росії, повідомляє Украинская правда.

Про це заявив керівник "Белавіа" Ігор Чергинець в ефірі одного з російських каналів.

За словами Чергинця, є ще комерційне питання. До окупації Криму Росією компанія здійснювала рейси туди з перервами.

"То літали, то не літали. То є пасажири, то немає. То в аеропорту ціни підняли - ми не літаємо. Знизили - літаємо" , – розповів він.

Раніше Кабінет міністрів вирішив припинити авіасполучення між Україною та Білоруссю з 26 травня і заборонив польоти над білоруською територією. "Белавіа" скасувала всі рейси в Україну до 25 серпня.