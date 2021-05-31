2 сезонних алергену: дізнайтесь, які і як з ними впоратися

Весна і літо – самий розпал полінозу, алергії на пилок рослин. А ще бажання позасмагати може обернуться реакцією на сонце. Сьогодні, 30 травня, у всесвітній день бори з астмою і алергією, поговоримо які "провокатори" алергії актуальні в літню пору, що робити, якщо алергія застала зненацька і як собі допомогти – розповіли лікар-алерголог, віце-президент Асоціації алергологів, лікар наук України Лілія Романюк, повідомляє Сегодня.

А також алерголог, член Європейської академії алергології та клінічної імунології, кандидат медичних наук, Анастасія Левченко.

Алергія на пилок: чому ми страждаємо від неї?

Один з головних алергенів весни і літа – це пилок рослин. Пилок часто змішується з пилом, вихлоп автомобілів, стає ще більш небезпечною і токсичною. Погана екологія сприяє тому, що з кожним роком все більше людей реагує на пилок рослин.

Поліноз (так називається сезонна алергія на пилок) прогресує, до того ж велика частина населення на жаль, схильна до алергії. Реакція може бути різною: від нежиті до висипань на шкірі.

Часто люди, схильні до полінозу починають помічати симптоми за кілька днів до початку цвітіння алергену. Крім цього, вітер і рух повітря теж впливають на виникнення реакції.

Спочатку важливо визначити, що це саме алергія, і з'ясувати, на що саме: провокаторів може бути не один, а відразу декілька. І не тягнути, адже алергія на цвітіння і пилок починає проявлятися вже в 3-4х літніх малюків. І з віком ситуація тільки погіршується. Тому антигістамінних засобів, які лише прибирають симптоми, а не саму причину, недостатньо – звертайтеся до фахівців.

А чи можна уникнути алергії на сонце?

Сонячні промені "не відстають від пилку" – навесні і влітку часто з'являється алергія на сонце. Причому висип може проявиться не відразу, а через 30 хвилин і навіть 5-6 годин після того, як ви перебували на сонці.

Часто такі висипання висип сверблять, сверблять, відчувається печіння. Щоб уникнути таких неприємностей, важливо:

Обмежувати перебування на сонці. Не засмагати в годину пік і взагалі засмагати під навісом. Звертати увагу на їжу і питво, особливо якщо ви на відпочинку за кордоном. Екзотичні продукти й фрукти можуть посилити алергічну реакцію.

Також перед пляжем не варто користуватися косметикою, парфумами, приймати ліки. Якщо реакція з'явилася, то потрібно піти з сонця, прийняти душ, пити багато води, якщо висип не проходить – прийняти антигістамінний засіб.