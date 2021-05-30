Туреччина починає будівництво каналу Стамбул

Реалізація наймасштабнішого інфраструктурного проєкту в історії Туреччини - будівництва каналу Стамбул - почнеться в кінці червня, повідомляє Кореспондент.

Про це в суботу, 29 травня, заявив президент країни Реджеп Тайїп Ердоган.

"Десь наприкінці червня ми закладемо перший камінь у будівництво каналу Стамбул. Безумовно, є ті, хто стурбований цим мегапроєктом. Але це не зупинить нас", - сказав турецький лідер.

За словами Ердогана, реалізація зазначеного проєкту підвищить стратегічну значущість турецького мегаполіса, оскільки через канал перекинуть шість мостів, а на його берегах побудують два міста, які "прикрасять вигляд Стамбула".

Як відомо, проєкт 43-метрового каналу, який покликаний стати новою судноплавною артерією в західній частині Стамбула, що з'єднує Чорне та Мармурове моря, був анонсований Ердоганом у 2011 році.

За його допомоги Туреччина має намір довести свій експорт до 500 мільярдів доларів.