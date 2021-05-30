Лама в шапочці і коргі: 15 милих фото

Деякі тварини вирізняються чарівною зовнішністю, вони потребують любові й турботи. Кумедні звірі позують на камеру і виявляють свої почуття точнісінько, як люди, повідомляє Обозреватель.
Усі тварини в дитинстві виглядають однаково мило та кумедно.
Мама годує дитинчат, а татусь охороняє родину.
Коли у сімейної пари з'являються немовлята, домашні тварини ревнують і потребують уваги.
Лама позує на камеру в шапці.
Пес хоче бути схожим на великого динозавра.
Маленьке пташеня знайшло собі місце в автомобілі.
Теля має дуже цікавий окрас – біле сердечко на голові.
Котик хоче гратися з господарем, поки той працює.
Батьки помістили дітей в загін, адже курка поводяться краще, ніж школярі.
Кіт і його маленька подруга мають однакові вбрання.
Діти одягли гризуну іграшкові вушка зайчика.
У собак буває різний настрій.
Песики влітку також люблять їсти морозиво.
Поліцейські та їх вірні собаки – найкращі друзі.