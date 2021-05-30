Лама в шапочці і коргі: 15 милих фото

Деякі тварини вирізняються чарівною зовнішністю, вони потребують любові й турботи. Кумедні звірі позують на камеру і виявляють свої почуття точнісінько, як люди, повідомляє Обозреватель.

Усі тварини в дитинстві виглядають однаково мило та кумедно.

Маленьке козеня посміхається на камеру. Джерело: Facebook/Important Animal Images

Мама годує дитинчат, а татусь охороняє родину.

Сімейна пара відпочиває з дітьми . Джерело: Facebook/Important Animal Images

Коли у сімейної пари з'являються немовлята, домашні тварини ревнують і потребують уваги.

Татусь пригорнув двох вихованців. Джерело: Facebook/Important Animal Images

Лама позує на камеру в шапці.

Ламі одягли вовняну шапочку. Джерело: Facebook/Important Animal Images

Пес хоче бути схожим на великого динозавра.

Гордий пес позує на камеру. Джерело: Facebook/Important Animal Images

Маленьке пташеня знайшло собі місце в автомобілі.

Ципля сидить в гамаку. Джерело: Facebook/Important Animal Images

Теля має дуже цікавий окрас – біле сердечко на голові.

Фермери влаштували теляті фотосесію. Джерело: Facebook/Important Animal Images

Котик хоче гратися з господарем, поки той працює.

Кіт заважає проводити онлайн-конференцію. Джерело: Facebook/Important Animal Images

Батьки помістили дітей в загін, адже курка поводяться краще, ніж школярі.

Курка слухняніша за дітей. Джерело: Facebook/Important Animal Images

Кіт і його маленька подруга мають однакові вбрання.

Котик дивиться мультики з донечкою. Джерело: Facebook/Important Animal Images

Діти одягли гризуну іграшкові вушка зайчика.

Гризун позує на камеру. Джерело: Facebook/Important Animal Images

У собак буває різний настрій.

Один песик не хоче фотографуватися. Джерело: Facebook/Important Animal Images

Песики влітку також люблять їсти морозиво.

Бійцівський пес ласує морозивом. Джерело: Facebook/Important Animal Images

Поліцейські та їх вірні собаки – найкращі друзі.