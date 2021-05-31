Розкрити секрети Клеопатри по догляду за волоссям

Як доглядали за волоссям в Стародавньому Єгипту? Ви здивуєтеся, якщо дізнаєтеся, що засобами, якими користувалися в Стародавньому Єгипті, користуються досі та досить успішно, повідомляє РБК-Украина.

Які секрети ми можемо перейняти у древніх, розповіла на сторінці в Instagram трихолог Лариса Пономаренко.

Коли мова заходить про Стародавньому Єгипті, то відразу згадується Клеопатра. Її секрети краси досі актуальні.

Стрижка гарячими ножицями

Історія свідчить, що Клеопатрі її служниці підрізали кінчики волосся розпеченими ножицями. І та ж історія показує, що вона була володаркою шикарного волосся. Якщо це правда, то Клеопатру сміливо можна назвати творцем методу гарячої стрижки.

Маски для волосся

Мед, імбир, сік лимона, базові олії (кунжутна, оливкова) і багато іншого. Ці компоненти були в складі масок для волосся, які використовувала Клеопатра. У сучасному світі ці інгредієнти додані в багато засобів по догляду за волоссям, але в формах, які більш доступні волоссю і несуть максимальну користь.

Ефірні масла.

Клеопатра часто використовувала ефірні олії для догляду за шкірою і волоссям - чайного дерева, бергамота, апельсина, грейпфрута.... Вони й зараз використовуються, але в більш вдосконалених формах.