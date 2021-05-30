ЄС запропонував США співпрацю для протидії Росії – Bloomberg

В Європейському Союзі нібито направили на погодження в Білий дім документ із пропозицією об'єднати зусилля Сполучених Штатів і Європи у протидії Росії, а також Китаю, повідомляє Обозреватель.

Відповідний проєкт спільної заяви, за даними журналістів, був переданий в Америку в кінці травня – напередодні саміту ЄС-США в Брюсселі 15 червня.

Зміст підготовленого європейською стороною документа, який офіційно не публікувався, розкрило Bloomberg у суботу, 29 травня. За даними агентства, представники Євросоюзу раніше цього тижня запропонували Вашингтону виступити з такою заявою на саміті.

Зазначимо, що в межах цього заходу (16 червня в Женеві) запланована, зокрема, зустріч президентів РФ і США Володимира Путіна та Джо Байдена.

"Ми єдині в нашому принциповому підході до Росії і будемо рішуче реагувати на її повторювану модель негативної поведінки та шкідливої діяльності" , – цитує агентство текст документа, який стосується того, як країни повинні справлятися з "безпрецедентними глобальними викликами".

Брюссель, зокрема, пропонує Вашингтону виступити проти придушення російською владою громадянського суспільства, опозиції та незалежних ЗМІ в РФ.

Також пропонується "тісно консультуватися та співпрацювати з усього спектру загальних проблем і можливостей у межах наших відповідних аналогічних багатогранних підходів до Китаю".

У проєкті спільної заяви додається, що саміт ЄС-США дозволить "підтвердити тверду прихильність міжнародному порядку" для "більш демократичного, справедливого, мирного та безпечного світу".

У Bloomberg вказали, що робота над текстом продовжується й формулювання можуть змінитися.