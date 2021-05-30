Ізраїль готовий вакцинувати дітей і підлітків

В Ізраїлі задумалися про вакцинацію від коронавірусу дітей і підлітків. При цьому молодшому поколінню пропонують вводити тільки одну дозу вакцини, повідомляє Кореспондент.

В Ізраїлі розглядають можливість введення дітям тільки однієї дози вакцини від COVID-19 замість звичайних двох. Така пропозиція надійшла після повідомлень про легкі проблеми зі здоров'ям у деяких підлітків, які пройшли вакцинацію.

Тривожні повідомлення про побічні ефекти у підлітків зараз розглядають органи охорони здоров'я США. Їм надійшли десятки повідомлень про легкі проблеми із серцем - захворюванні, яке називають міокардитом.

Захворювання у вакцинованих молодих людей у США з'являлося після вакцинації вакцинами Pfizer-BioNtech і Moderna. Як відомо, саме Pfizer вакцинували від коронавірусу в Ізраїлі майже всіх дорослих.

В Ізраїлі квітневий звіт Міністерства охорони здоров'я про побічні ефекти вакцини Pfizer-BioNtech викликав побоювання з приводу можливого зв'язку між другим щепленням і декількома десятками випадків міокардиту.

У повідомленні йдеться, що 60 хворих на міокардит пройшли курс лікування і виписані з лікарні в хорошому стані. Двоє з пацієнтів, які, як повідомляється, були здорові до вакцинації, у тому числі 22-річна жінка і 35-річний чоловік, померли.