В Україні за добу вакцинували понад 8 тисяч осіб

Станом на ранок неділі, 8 592 людини щеплено проти COVID-19 за добу 29 травня 2021, одну дозу отримали 7 119 осіб, повністю імунізовані - 1 473 особи, повідомляє Интерфакс-Украина.

У МОЗ зазначили, що від початку прищеплювальної кампанії вакциновано 1 015 978 осіб, з них отримали 1 дозу - 1 015 976 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 125 437 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Всього проведено 1 141 413 щеплень.