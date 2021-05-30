В Україні за добу вакцинували понад 8 тисяч осіб
Станом на ранок неділі, 8 592 людини щеплено проти COVID-19 за добу 29 травня 2021, одну дозу отримали 7 119 осіб, повністю імунізовані - 1 473 особи, повідомляє Интерфакс-Украина.
У МОЗ зазначили, що від початку прищеплювальної кампанії вакциновано 1 015 978 осіб, з них отримали 1 дозу - 1 015 976 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 125 437 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном).
Всього проведено 1 141 413 щеплень.
"Станом на 30 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 604 651 людина", - підсумували в МОЗ.