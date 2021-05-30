Віру Брежнєву та інших зірок помітили на вечірці Лукашенко
У п'ятницю, 28 травня, Віктор Лукашенко, старший син невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка, влаштував вечірку, на яку запросив розважати гостей відомих співаків - Віру Брежнєву, Григорія Лепса, Валерія Меладзе, Emin, повідомляє Телеграф.
Додамо, що Меладзе став одним з хедлайнерів київського музичного фестивалю Atlas Weekend Friends Edition.
"Вчора в Лебединому була" звичайна п'янка ", яку, як повідомляють," організував "Віктор Лукашенко", - пише Telegram-канал Motolko.
Відзначається, що зірки прилетіли туди літаком Як-42, який спочатку прийняли за вертоліт Росгвардії.
Також канал поділився фото і відео з вечірки.
Серед гостей, як повідомляє канал, був і Артем Мілевський, який пізніше розмістив на своїй сторінці в Інстаграмі спільне фото з Брежнєвою.
"Люди любили один одного. Мінськ, я і Верон", - підписав фото футболіст.