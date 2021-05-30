Віру Брежнєву та інших зірок помітили на вечірці Лукашенко

У п'ятницю, 28 травня, Віктор Лукашенко, старший син невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка, влаштував вечірку, на яку запросив розважати гостей відомих співаків - Віру Брежнєву, Григорія Лепса, Валерія Меладзе, Emin, повідомляє Телеграф.

Додамо, що Меладзе став одним з хедлайнерів київського музичного фестивалю Atlas Weekend Friends Edition.

"Вчора в Лебединому була" звичайна п'янка ", яку, як повідомляють," організував "Віктор Лукашенко" , - пише Telegram-канал Motolko.

Відзначається, що зірки прилетіли туди літаком Як-42, який спочатку прийняли за вертоліт Росгвардії.

Також канал поділився фото і відео з вечірки.

Серед гостей, як повідомляє канал, був і Артем Мілевський, який пізніше розмістив на своїй сторінці в Інстаграмі спільне фото з Брежнєвою.