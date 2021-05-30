Зеленський повідомив про смерть українського дипломата

Колишній посол України в Таїланді Андрій Бешта помер в ніч на неділю, 30 травня, повідомляє Украинская правда.

Бешта був звільнений з посади посла у квітні й вже готувався до повернення в Україну з Таїланду.

За дипломатичними правилами, деякий час після офіційного звільнення з посади посла він ще лишається у країні перебування, закриває справи та проводить прощальні зустрічі й перемовини у статусі представника країни. Саме цим Андрій Бешта займався протягом останніх тижнів.

Про причини смерті наразі нічого невідомо.

"Жахлива новина. Вночі обірвалося життя посла України в Таїланді Андрія Бешти. Він був доброзичливою людиною та високопрофесійним дипломатом, який віддано служив інтересам нашої держави. Висловлюю щирі співчуття його родині та близьким" , – написав Зеленський у Twitter.