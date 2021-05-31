Календар церковних свят на червень 2021

У червні 2021 року православні відзначатимуть відразу два великих церковних свята – Вознесіння Господнє і Трійцю. На Трійцю українці отримають додатковий вихідний - у понеділок, 21 червня, повідомляє РБК-Украина.

Які церковні свята будемо відзначати в червні 2021 і які будуть важливі дати посту, днів поминання покійних – читайте в нашому матеріалі нижче.

Православний календар на Червень 2021

1 червня - преподобного Корнилія, Чудотворця Комельського, благовірного великого князя Димитрія Донського

2 червня - мучеників Фалалія, Олександра та Астерія

3 червня - рівноапостольного царя Костянтина і його матері цариці Олени, пам'яті Володимирської ікони Божої Матері

4 червня - пам'ять II Вселенського Собору, мученика Василіска

5 червня - преподобної Єфросинії, княжни та ігумені Полоцької

6 червня - неділя шоста після Великодня, зцілення сліпонародженого, святої блаженної Ксенії Петербурзької

7 червня - третє набуття глави Іоанна Предтечі﻿

8 червня - апостолів від 70-ти Коропа та Алфея

9 червня - праведника Іоанна Руського

10 червня - Вознесіння Господа Бога Ісуса Христа, преподобного Микити Сповідника, єпископа Халкідонського

11 червня - Псково-Печерської ікони Божої Матері Споручниця грішних, святителя Луки Сповідника, архієпископа Сімферопольського

12 червня - преподобного Ісаакія Сповідника, ігумена обителі далматської

13 червня - неділя сьома після Великодня, отців I Вселенського Собору

14 червня - праведного Іоанна Кронштадтського

15 червня - Києво-Братської ікони Божої Матері

16 червня - перенесення мощей царевича Димитрія з Углича до Москви

17 червня - святителя Митрофана, 1-го Патріарха Константинопольського

18 червня - Ігорівської ікони Божої Матері

19 червня - Троїцька поминальна субота, Піменівської ікони Божої Матері

20 Червня - День Святої Трійці, П'ятдесятниця, священномученика Феодота Анкірського

21 червня - День Святого Духа, суцільна седмиця, піст скасовується

22 червня - преподобного Кирила, ігумена Білозерського

23 червня - Собор рязанських Святих, Собор сибірських святих

24 червня - ікони Божої Матері Споручниця, грішних апостолів Варфоломія і Варнави

25 червня - преподобного Онуфрія Великого

26 червня - мучениці Акіліни

27 червня - неділя перша після П'ятдесятниці, всіх святих, змова на Петрів піст

28 червня - початок Петрова посту

29 червня - святителя Тихона, єпископа Амафунтського

30 червня - мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла перських.

Церковні пости в червні

2 червня

4 червня

9 червня

11 червня

16 червня

18 червня

з 21 по 27 червня – Троїцька седмиця

з 28 червня по 11 липня – Петров піст.

Дні поминання покійних

У червні буде тільки один день, важливий для поминання покійних рідних – 19 червня, Троїцька субота. У цьому день проходить служба в церквах, а після можна відвідати кладовище і навести порядок на могилах.