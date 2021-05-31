Календар церковних свят на червень 2021

Календар церковних свят на червень 2021

У червні 2021 року православні відзначатимуть відразу два великих церковних свята – Вознесіння Господнє і Трійцю. На Трійцю українці отримають додатковий вихідний - у понеділок, 21 червня, повідомляє РБК-Украина.

Які церковні свята будемо відзначати в червні 2021 і які будуть важливі дати посту, днів поминання покійних – читайте в нашому матеріалі нижче.

  • Православний календар на Червень 2021
  • 1 червня - преподобного Корнилія, Чудотворця Комельського, благовірного великого князя Димитрія Донського
  • 2 червня - мучеників Фалалія, Олександра та Астерія
  • 3 червня - рівноапостольного царя Костянтина і його матері цариці Олени, пам'яті Володимирської ікони Божої Матері
  • 4 червня - пам'ять II Вселенського Собору, мученика Василіска
  • 5 червня - преподобної Єфросинії, княжни та ігумені Полоцької
  • 6 червня - неділя шоста після Великодня, зцілення сліпонародженого, святої блаженної Ксенії Петербурзької
  • 7 червня - третє набуття глави Іоанна Предтечі﻿
  • 8 червня - апостолів від 70-ти Коропа та Алфея
  • 9 червня - праведника Іоанна Руського
  • 10 червня - Вознесіння Господа Бога Ісуса Христа, преподобного Микити Сповідника, єпископа Халкідонського
  • 11 червня - Псково-Печерської ікони Божої Матері Споручниця грішних, святителя Луки Сповідника, архієпископа Сімферопольського
  • 12 червня - преподобного Ісаакія Сповідника, ігумена обителі далматської
  • 13 червня - неділя сьома після Великодня, отців I Вселенського Собору
  • 14 червня - праведного Іоанна Кронштадтського
  • 15 червня - Києво-Братської ікони Божої Матері
  • 16 червня - перенесення мощей царевича Димитрія з Углича до Москви
  • 17 червня - святителя Митрофана, 1-го Патріарха Константинопольського
  • 18 червня - Ігорівської ікони Божої Матері
  • 19 червня - Троїцька поминальна субота, Піменівської ікони Божої Матері
  • 20 Червня - День Святої Трійці, П'ятдесятниця, священномученика Феодота Анкірського
  • 21 червня - День Святого Духа, суцільна седмиця, піст скасовується
  • 22 червня - преподобного Кирила, ігумена Білозерського
  • 23 червня - Собор рязанських Святих, Собор сибірських святих
  • 24 червня - ікони Божої Матері Споручниця, грішних апостолів Варфоломія і Варнави
  • 25 червня - преподобного Онуфрія Великого
  • 26 червня - мучениці Акіліни
  • 27 червня - неділя перша після П'ятдесятниці, всіх святих, змова на Петрів піст
  • 28 червня - початок Петрова посту
  • 29 червня - святителя Тихона, єпископа Амафунтського
  • 30 червня - мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла перських.

Церковні пости в червні

  • 2 червня
  • 4 червня
  • 9 червня
  • 11 червня
  • 16 червня
  • 18 червня
  • з 21 по 27 червня – Троїцька седмиця
  • з 28 червня по 11 липня – Петров піст.

Дні поминання покійних

У червні буде тільки один день, важливий для поминання покійних рідних – 19 червня, Троїцька субота. У цьому день проходить служба в церквах, а після можна відвідати кладовище і навести порядок на могилах.

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