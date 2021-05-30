День Києва: програма і графік транспорту

Щорічно в останню неділю травня столиця України святкує День Києва. Це свято почали відзначати з 1982 року. Цими вихідними місто відзначає подвійне свято: 29 травня - День столиці і 30 травня - День Києва, повідомляє Кореспондент.

У неділю, 30 травня, з 07:00 до 15:00 у Києві відбудеться 28-й щорічний благодійний спортивний Пробіг під каштанами. У зв'язку з цим буде заборонено рух транспорту за маршрутом проведення заходу.

"Так, заборонять рух транспортних засобів з 9:00 до 13:00 за маршрутом: Майдан Незалежності - вулиця Хрещатик - вулиця Велика Васильківська - вулиця Саксаганського - вулиця Антоновича - вулиця Жилянська - вулиця Шота Руставелі - вулиця Велика Васильківська - вулиця Хрещатик - Майдан Незалежності" , - наголошується в повідомленні КМДА.

На час проведення Пробігу під каштанами також змінить маршрути наземний пасажирський транспорт, який курсує по цих вулицях.

"Як повідомляє КП Київпастранс, 30 травня буде змінено маршрути тролейбусів №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 40 і автобусів №№ 5, 24, 69, 114, 118" , - зауважили в КМДА.

Уже традиційно 30 травня почнуть вітрильну регату, присвячену Дню Києва - на Київському річковому вокзалі біля причалу №6. З 11:00 до 14:00 на території заповідника Софія Київська проведуть всеукраїнські змагання зі спортивного орієнтування Кубок столиці. Такі події проводяться у великих європейських містах і дають можливість не тільки продемонструвати рівень своєї майстерності, а й побачити унікальні туристичні локації.