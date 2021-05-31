Осадча в розкішній сукні заворожила барвистими фото з Грузії

Відома телеведуча Катя Осадча, яка чекає на третю дитину, продовжує активно працювати й навіть їздити у відрядження. Зараз вона вирушила по роботі до Грузії, де влаштувала ефектну фотосесію в мальовничому місці, повідомляє РБК-Украина.

Барвистими кадрами з грузинського міста Мцхета ведуча поділилася у своєму Instagram.

Катя позувала на вершині пагорба, звідки відкривається неймовірно красивий вид. Для прогулянки вона вибрала розкішну довгу сукню з асиметричним розрізом знизу. Наряд кольору бордо прикрашений білими геометричними візерунками та відрізняється пишними рукавами. Стильний лук Осадча доповнила червоними босоніжками на підборах і незвичайним білим головним убором. Волосся ведуча зібрала в хвіст, а на обличчя нанесла гарний макіяж з акцентом на очі.

фото: instagram.com/kosadcha