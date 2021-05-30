У Німеччині пенсіонер зберігав у підвалі нацистський танк

У Німеччині в місті Кіль почався суд над 84-річним чоловіком, якого звинувачують в зберіганні в підвалі своєї вілли зброї нацистської епохи, повідомляє Кореспондент.

Чоловік зберігав військову техніку часів Другої світової війни, зокрема зенітну установку і торпеду, які були виявлені в ході розслідування схованок.

"Прокуратура також звинуватила чоловіка в тому, що він володіє мінометним кулеметом і автоматами" , - заявили в агентстві.

Крім цього, в колекції були напівавтоматичні та повністю автоматичні пістолети, а також більш як 1 тис. патронів. Обшук вілли перетворився в дводенну операцію. 20 солдатам було потрібно близько 9 годин, щоб витягти з підвалу танк, який важив майже 40 тонн. Обвинувачений стверджував, що купив танк в Англії на брухт.

Згідно із законодавством, таке порушення карають позбавленням волі терміном від 1 до 5 років. Однак експерти, призначені судом, вважають, що тільки зенітна зброя все ще може бути в бойовому стані, а інші предмети більше неможливо використовувати.