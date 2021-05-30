Лукашенко за пропозицією Путіна пірнув у холодне море

29 травня в Сочі відбулася неофіційна зустріч білоруського правителя Олександра Лукашенка і президента РФ Володимира Путіна, повідомляє Телеграф.

В ході зустрічі Путін запропонував Лукашенку скупатися в морі.

"Погода в Сочі хороша, як ви бачите. Можемо скупатися. Море стає тепліше і тепліше" , - зазначив Путін.

Після чого Лукашенко прийняв пропозицію російського президента, відповівши: " Із задоволенням" .

Телеграм-канал "Пул Першого" опублікував фотографію Олександра Лукашенка, який купається в Чорному морі. У підписі зазначено, що температура води - 16 градусів.

Слід зазначити, що погода в Сочі далеко не пляжна. Температура повітря +18 ... + 20 ° С, а також йдуть проливні дощі.

Нагадаємо, що це вже третя за рік зустріч Лукашенка і Путіна. У Сочі Путін з Лукашенком обговорювали транш для Білорусі, ситуацію з літаком Ryanair і допомогу Росії в поверненні з Європи білорусів, які застрягли в країнах ЄС через зупинку авіасполучення