Лукашенко за пропозицією Путіна пірнув у холодне море
29 травня в Сочі відбулася неофіційна зустріч білоруського правителя Олександра Лукашенка і президента РФ Володимира Путіна, повідомляє Телеграф.
В ході зустрічі Путін запропонував Лукашенку скупатися в морі.
"Погода в Сочі хороша, як ви бачите. Можемо скупатися. Море стає тепліше і тепліше", - зазначив Путін.
Після чого Лукашенко прийняв пропозицію російського президента, відповівши: "
Із задоволенням".
Телеграм-канал "Пул Першого" опублікував фотографію Олександра Лукашенка, який купається в Чорному морі. У підписі зазначено, що температура води - 16 градусів.
Слід зазначити, що погода в Сочі далеко не пляжна. Температура повітря +18 ... + 20 ° С, а також йдуть проливні дощі.
Нагадаємо, що це вже третя за рік зустріч Лукашенка і Путіна. У Сочі Путін з Лукашенком обговорювали транш для Білорусі, ситуацію з літаком Ryanair і допомогу Росії в поверненні з Європи білорусів, які застрягли в країнах ЄС через зупинку авіасполучення