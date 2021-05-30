Визначилися учасники Суперкубка УЄФА: коли відбудеться матч
У матчі за Суперкубок УЄФА-2021 зіграють англійський "Челсі" та іспанський "Вільярреал, повідомляє УНИАН.
"Челсі" битиметься за трофей на правах переможця Ліги чемпіонів, а "Вільярреал" - як тріумфатор Ліги Європи.
Матч за Суперкубок УЄФА відбудеться 11 серпня на стадіоні "Віндзор Парк" в Белфасті. Ця арена може вмістити 18 тисяч 500 глядачів.
Минулого року володарем трофею стала "Баварія", яка обіграла "Севілью" (2:1).
Суперкубок УЄФА-2021: цифри і факти
- Це буде 46-й розіграш Суперкубка Європи в історії.
- "Челсі" буде грати в Суперкубку в п'ятий раз в історії і може виграти трофей вдруге. Вперше "сині" виграли цей титул в 1998 році.
- Для "Вільярреала" це буде дебютний матч за Суперкубок.
- Тренер "Вільярреала" Унаї Емері вже тричі боровся за Суперкубок Європи, але поки не виграв трофей жодного разу.
- У фіналі Ліги чемпіонів 2020-2021 "Челсі" з рахунком 1:0 обіграв "Манчестер Сіті". "Вільярреал" у фіналі ЛЄ по пенальті здолав "Манчестер Юнайтед".
- На проведення матчу за Суперкубок УЄФА-2021 претендував стадіон "Металіст" у Харкові, але УЄФА віддав перевагу Белфасту.