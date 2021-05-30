Визначилися учасники Суперкубка УЄФА: коли відбудеться матч

У матчі за Суперкубок УЄФА-2021 зіграють англійський "Челсі" та іспанський "Вільярреал, повідомляє УНИАН.

"Челсі" битиметься за трофей на правах переможця Ліги чемпіонів, а "Вільярреал" - як тріумфатор Ліги Європи.

Матч за Суперкубок УЄФА відбудеться 11 серпня на стадіоні "Віндзор Парк" в Белфасті. Ця арена може вмістити 18 тисяч 500 глядачів.

Минулого року володарем трофею стала "Баварія", яка обіграла "Севілью" (2:1).

Суперкубок УЄФА-2021: цифри і факти