В Індії найнижча кількість нових випадків COVID-19

Індія 30 травня повідомила про найнижчий щоденний приріст нових пацієнтів із коронавірусом за 46 днів — 165 553 випадки. Кількість смертей на добу зросла до 3460, повідомляє Новое время.

Згідно з офіційними даними, загальна кількість випадків коронавірусу в Індії наразі становить 27,9 млн. Число загиблих — 325 972.

Нагадаємо, що 25 травня в Індії зафіксували 196 427 випадків коронавірусу — в два рази менше, ніж фіксували на піку захворюваності 7 травня (414 188 випадків). Також це був найнижчий щоденний приріст з 14 квітня.

Однією з причин вибухового зростання захворюваності в Індії вчені називають штам коронавірусу, який вперше виявили в жовтні минулого року. Одна з його мутацій робить вірус більш заразним, а інша дозволяє йому переховуватися від антитіл.