У Польщі зробили 20 мільйонів щеплень від коронавірусу

В суботу, 29 травня, у Польщі досягнули урядову мету зробити 20 мільйонів щеплень проти COVID-19 до кінця червня, повідомляє Деловая столица.

Про це заявив у Twitter голова канцелярії премʼєр-міністра Польщі Міхал Дворчик.

"Мета, встановлена ​​премʼєр-міністром Матеушем Моравецьким, полягала в тому, щоб до кінця червня здійснити 20 мільйонів вакцинацій хоча б однієї дозою. Цей показник був досягнутий сьогодні! Це результат наполегливої ​​роботи тисяч людей" , — заявив Дворчик.

Повністю вакциновані в Польщі понад 6,3 мільйона людей.

Польські пацієнти отримують чотири вакцини проти COVID-19. Препарати від Pfizer/BioNTech, Moderna та AstraZeneca є дводозовими, а вакцина, розроблена Janssen Pharmaceutica NV, компанією з фармацевтичного підрозділу Johnson & Johnson, вимагає лише однієї дози.

Люди, які перенесли хворобу, спричинену SARS-CoV-2, можуть бути щеплені проти COVID-19 протягом 30 днів після отримання позитивного тесту на наявність вірусу.

Раніше влада Польщі оголосила про запуск лотереї в рамках Національної програми вакцинації для збільшення темпів імунізації населення.

Нагадаємо, станом на 30 травня в Україні загалом проведено 1 141 413 щеплень, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 125 437 осіб.