Ринок автогазу і ДП завмер: ціни на АЗС

За тиждень, з 21 по 28 травня, вартість дизельного палива і автогазу змінилася неістотно. Середня ціна на літр знизилася всього на 1-2 копійки - до 27,34 грн і 15,71 грн відповідно, випливає з даних Консалтингової компанії "А-95, повідомляє UBR.

Дизель подешевшав за рахунок зниження ціни трьома мережами АЗС:

"Нефтек" - на 50 коп., до 28,99 грн;

"БРСМ-Нафта" - на 14 коп., до 26,43 грн;

Motto - на 3 коп., до 26,63 грн.

Ціни на автогаз знизили більше компаній - п'ять:

"Нефтек" - на 60 коп., до 15,99 грн;

Mango - на 22 коп., до 15,15 грн;

"Укрнафта", "Авіас" і Chipo - на 2 коп., до 14,99 грн, 15,02 грн і 15,6 грн відповідно.

На сьогоднішні найдорожчий дизель продають заправки мережі Socar - 30,98 грн. Майже на дві гривні дешевше пропонують його компанії "Паралель" і "Нефтек" - цінники встановлені на рівні 28,99 грн. Третє місце за дорожнечею розділили відразу шість мереж - WOG, ОККО, Shell, KLO, Рур груп, ZOG. На їх заправках ДП реалізують по 27,89 грн за літр.

При цьому найнижчі ціни встановлені, як і раніше, на заправках Marshal - літр дизеля обійдеться в 25,7 грн.

Що стосується автогазу, то лідерство за ціною дісталося мережі "Автопорт". Літр там коштує 16,5 грн. Трохи дешевше продають його ОККО (16,49 грн), WOG і Socar (по 16,48 грн), а також "Паралель" (16,45 грн).

У той же час найдешевший автогаз на заправках "Укрнафти" - літр можна купити за 14,99 грн.