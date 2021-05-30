Марсохід Curiosity сфотографував сяючі хмари на Марсі

На Червоній планеті рідко трапляються похмурі дні: хмари зазвичай низькі і зустрічаються в районі екватора в найхолоднішу пору року, коли Марс найбільш віддалений від світила по своїй витягнутій орбіті, повідомляє Naked Sciene.

Однак у 2019 році команда з Лабораторії реактивного руху NASA, що працює з марсоходом Curiosity, помітила хмари, що формуються над горою Шарп в кратері Гейл раніше, ніж очікувалося.

Через два роки вченим вдалося не тільки знову застати це явище, але й отримати його знімки. Тонкі хмари почали формуватися наприкінці січня, причому на висоті більше 60 кілометрів. Їх заповнювали кристали льоду, які розсіювали світло від Сонця, в результаті чого хмари нібито переливалися. Оскільки вони знаходилися вище, ніж зазвичай, фахівці припустили, що хмари складаються з водяного льоду, а із замороженого вуглекислого газу (сухий лід).

Використовуючи навігаційні камери, марсохід зробив ці зображення хмар відразу після заходу сонця 31 березня 2021 год / © Лабораторія реактивного руху NASA

«Якщо ви бачите мерехтливу хмару пастельних відтінків, це тому, що всі її частинки майже однакові за розміром, - розповів Марк Леммон з Інституту космічних наук в Боулдері. - Зазвичай таке відбувається відразу після того, як хмари сформувалися і збільшувалися з однаковою швидкістю».

Щоб точно сказати, які з недавніх зображень Curiosity відобразили хмари з водяного льоду, а які - з сухого, буде потрібно ще якийсь час і нові кольорові знімки з камери марсохода. Вони покажуть кристалічне мерехтіння хмар і визначать їх висоту: коли Сонце знаходиться вище рівня хмар, кристали сухого льоду сяють найяскравішим світлом, а коли світило опускається нижче, вони втрачають частину блиску.