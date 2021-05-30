Українка обіграла експершу ракетку світу на старті Roland Garros

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (№139 в рейтингу WTA) здобула несподівану перемогу над колишньою першою ракеткою світу Анжелікою Кербер (№27) в першому раунді Roland Garros. Наша співвітчизниця виграла матч з рахунком 2:0 (6:2, 6:4, повідомляє Обозреватель.

Німкеня, яка вважалася явною фавориткою протистояння, провалила початок поєдинку. Вона дозволила українці зробити три брейки поспіль, невдало відігравши на своїй першій подачі, і швидко зняти практично всі питання щодо переможниці першого сету.

Калініна виграла вже 14 матчів поспіль. Джерело: Getty Images

Друга партія проходила за схожим сценарієм – Калініна вела з рахунком 5:0 – але на цей раз дала Кербер повернутися в протистояння, програвши два "своїх" гейми поспіль. Ангеліна зуміла витримати тиск з боку суперниці і довести справу до підсумкової перемоги, подавши на матч із третьої спроби.

Статистика в матчі Калініна - Кербер

Відзначимо, що українка вперше пробилася в основну сітку Roland Garros, пройшовши кваліфікацію. У наступному раунді вона зустрінеться з американкою Даніель Роуз Коллінс (№50). Калініна виграла останні 14 поєдинків, в яких брала участь.