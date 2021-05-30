Лукашенко міг готувати "захоплення" літака Ryanair під Тихановську

Операцію з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську, ймовірно, готували не для затримання журналіста Романа Протасевича. Її нібито могли спланувати під лідерку білоруської опозиції Світлану Тихановську, повідомляє Обозреватель.

На думку авторів Telegram-каналу NEXTA, колишнього головного редактора якого 23 травня зняли з цього борту в столиці Білорусі. Автори посилаються на дані, які побачили в електронному листі від ХАМАСу мінському аеропорту.

Зазначається, що поштову скриньку на Protonmail, із якої нібито палестинський ісламістський рух надіслав у національний аеропорт "Мінськ" повідомлення про мінування літака рейсу Афіни – Вільнюс, був створений набагато раніше.

Зокрема, за 9 днів до інциденту – в п'ятницю, 14 травня. За даними NEXTA, саме 12-14 травня в Афінах перебувала Тихановська.

"Чому ж режим вибрав Романа, а не Світлану? Побоялися серйозніших наслідків?" , – припустили в повідомленні.

Джерело: Telegram-канал NEXTA

Нагадаємо: 23 травня літак Ryanair Афіни – Вільнюс екстрено посадили в аеропорту "Мінськ-2" через повідомлення про мінування. В результаті було затримано Романа Протасевича і його дівчину Софію Сапегу.

Світлана Тихановська заявила, що затримання журналіста є операцією спецслужб режиму Олександра Лукашенка. За її словами, тепер Протасевичу загрожує смертна кара.