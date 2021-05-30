У Британії вакцинацію від COVID-19 можуть зробити обов'язковою для медиків

Уряд Великої Британії розглядає можливість зробити вакцинацію від коронавірусу обов'язковою для медичних працівників. На думку урядовців, це може допомогти зупинити поширення COVID-19 у лікарнях, повідомляє РБК-Україна.

Про це сказав міністр з питань вакцинації Надхім Захаві, передає Sky News.

"Будь-який відповідальний уряд повинен провести дебати, обміркувати, як ми маємо захистити найбільш вразливі групи, переконавшись, що ті, хто доглядає за ними, вакциновані" , - сказав міністр.

Він зазначив, що є прецедент, коли хірурги роблять щеплення від гепатиту В, а тому така ідея має право на життя.

Міністр з питань вакцинації Надхім Захаві 30 травня також заявив, що рішення про остаточне скасування локдауну в Англії 21 червня буде прийнято після оцінки даних про зараження, госпіталізацію, вакцинацію та нові варіанти коронавірусу. Влада хоче бути переконаною в доцільності скасування обмежень.