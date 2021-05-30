Переліт за кордон подешевшав: популярні напрями серед українців

У цьому сезоні ціни на перельоти з України до Туреччини і Чорногорії знизилися в порівнянні з 2019 роком. Про це свідчать дані на платформі Opendatabot, повідомляє UBR.

Якщо два роки тому рейс до Туреччини обходився в середньому в $ 110,39, то зараз - вже $ 88,22. В той самий час в Чорногорію раніше можна було полетіти за $ 203, тепер - за $ 116,82.

Ціни на квитки за іншими напрямками не зазнали істотних змін. Наприклад, на Кіпр можна полетіти в середньому за $ 142,47 (було $ 141), а в Грузії - за $ 85,36 (раніше $ 84,82).

Водночас найчастіше громадяни України відлітають відпочивати на 9-10 днів. Найдовше вони проводять час в Туреччині - Даламані або Анталії, 10 і 11 днів відповідно.

Згідно з даними Aviasales, в травні українці забронювали найбільшу кількість перельотів за рік. При цьому саме число на платформі не вказується. Проте наголошується, що найпопулярнішими напрямками стали Туреччина, Грузія, Чорногорія, Білорусь і Греція.

У топ-напрямків потрапив Мінськ, проте з 26 травня Україна закрила авіасполучення з Білоруссю.

Нагадаємо, нещодавно рада Європейського Союзу прийняв рішення рекомендувати своїм країнам відкрити кордони для туристів влітку 2021 року. Обов'язковою умовою є проходження повного курсу вакцинації.