Кабмін посилив заходи щодо захисту прав дитини в Україні

Кабінет міністрів схвалив комплекс рішень, спрямованих на вдосконалення системи захисту прав дитини в Україні, повідомляє УНІАН.

Про це повідомив у Facebook прем'єр-міністр Денис Шмигаль, підбиваючи підсумки роботи уряду за тиждень.

"1 червня в Україні та світі відзначатимуть День захисту дітей. На цьому тижні уряд схвалив комплекс рішень, спрямованих на вдосконалення системи захисту прав дитини" , - написав він.

Зокрема, пропонується підвищити розмір державної допомоги при народженні або усиновленні дитини з 41 280 грн до 50 000 грн.

Також уряд удосконалює систему усиновлення дітей, одночасно запроваджується обов'язкове навчання для усиновителів, а також посилюється державний контроль щодо захисту прав дітей та соціальної підтримки сім'ї.

Шмигаль заявляє, що уряд поліпшив нормативну базу в питанні надання житла дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування.

Крім того, за словами прем'єра, Кабмін затвердив концепцію державної соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2025 року.