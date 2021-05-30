Дружина вченого з Ухані померла від COVID-19 до пандемії

Дружина вченого з лабораторії Ухань померла від COVID-19 ще в грудні 2019 року, до пандемії. Про це повідомляє співробітник Держдепартаменту США, який розслідував походження коронавірусу, повідомляє Лента.Ру.

Китайська влада знала про смерть жінки, однак протягом місяця не визнавала, що вірус може поширюватися серед людей, стверджує Девід Ешер, який працював у Держдепі при колишньому президенті Дональду Трампу.

Раніше з'явилася інформація, що три співробітники лабораторії в Ухані були госпіталізовані з симптомами, схожими на COVID-19, в листопаді, тобто до першого підтвердженого випадку зараження.