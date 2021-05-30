З'явилися подробиці смерті посла України в Таїланді

Співробітники правоохоронних органів Таїланду попередньо не виявили ознак насильницької смерті посла України Андрія Бешти, який помер у неділю вранці, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідну заяву зробив представник тайської поліції Кіссан Пхатаначарун.

"Попереднє розслідування не показало ніяких ознак нападу на нього, ніяких ознак атаки або насильства", - заявив він.

Повідомляється, що українського дипломата виявили мертвим вранці в неділю, 30 травня, в його готельному номері на острові Ко-Липі, де він перебував у відпустці разом зі своїм сином.

Останній розповів, що його батько, як завжди, ліг спати напередодні ввечері, але прокинувся приблизно 4:30 ранку через нудоту, після чого втратив свідомість.

За попередньою версією, смерть Бешти могла наступити через серцеву недостатність, проте остаточний вердикт зможуть поставити тільки після проведення всіх необхідних заходів.