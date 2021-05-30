У Зеленського сказали, за які гроші будуть відновлювати Донбас
Для відновлення інфраструктури окупованої зараз частині Донбасу після повернення її під контроль України буде створено спеціальне державне агентство і фонд, повідомляє Дiлова Столиця.
Про це заявив в ефірі телеканалу "Дім" позаштатний радник керівника Офісу президента, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов.
"Є міжнародна практика, є успішні й неуспішні підходи до таких питань. Один із успішних підходів — створюється фонд, який наповнюється державою, міжнародними донорами, приватними компаніями. Призначається керуюча компанія або агентство. Це може бути створене державне агентство, це може бути інше агентство, яке мало схожий досвід в інших країнах з відновлення інфраструктури", — сказав Милованов.
До наглядової ради фонду можуть входити всі донори, які беруть участь у його наповненні — як представники центральних та місцевих органів влади, так і представники міжнародних компаній, приватного бізнесу.
Даним фондом буде управляти спеціальне державне агентство, яке безпосередньо буде здійснювати процес відновлення.
"Існують різні моделі. Стандартна модель — це створюється центральний орган виконавчої влади, по суті — агентство, яких у нас багато. Наприклад, у нас багато агентств по боротьбі з чимось, те ж саме Національне агентство з питань запобігання корупції. Ось так буде створено й агентство відновлення інфраструктури, або ж більш точно його було б назвати — агентство відновлення економіки регіону", — пояснив Милованов.
Під дане агентство буде розроблено законодавство, в якому прописані цілі і завдання відомства, його структура, принципи призначення керівництва тощо.
Передбачається, що в цілому процесом відновлення Донбасу буде управляти держагентство — згідно з розробленою ним стратегії і плану роботи. Але на окремі напрямки можуть бути залучені міжнародні компанії, приватний бізнес.
"Бувають випадки, коли залучається міжнародна компанія, яка має досвід відновлення. Цей варіант більше працює щодо специфічних речей. Наприклад, потрібно відновити трубопровід, або потрібно відновити тільки дороги. Зазвичай, коли ширша ситуація, як у нас, тоді більш імовірно, що це буде державне агентство, яке до окремих завдань може залучати приватний і міжнародний бізнес", — конкретизував радник.