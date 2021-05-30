У Зеленського сказали, за які гроші будуть відновлювати Донбас

Для відновлення інфраструктури окупованої зараз частині Донбасу після повернення її під контроль України буде створено спеціальне державне агентство і фонд, повідомляє Дiлова Столиця.

Про це заявив в ефірі телеканалу "Дім" позаштатний радник керівника Офісу президента, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов.

"Є міжнародна практика, є успішні й неуспішні підходи до таких питань. Один із успішних підходів — створюється фонд, який наповнюється державою, міжнародними донорами, приватними компаніями. Призначається керуюча компанія або агентство. Це може бути створене державне агентство, це може бути інше агентство, яке мало схожий досвід в інших країнах з відновлення інфраструктури" , — сказав Милованов.

До наглядової ради фонду можуть входити всі донори, які беруть участь у його наповненні — як представники центральних та місцевих органів влади, так і представники міжнародних компаній, приватного бізнесу.

Даним фондом буде управляти спеціальне державне агентство, яке безпосередньо буде здійснювати процес відновлення.

"Існують різні моделі. Стандартна модель — це створюється центральний орган виконавчої влади, по суті — агентство, яких у нас багато. Наприклад, у нас багато агентств по боротьбі з чимось, те ж саме Національне агентство з питань запобігання корупції. Ось так буде створено й агентство відновлення інфраструктури, або ж більш точно його було б назвати — агентство відновлення економіки регіону" , — пояснив Милованов.

Під дане агентство буде розроблено законодавство, в якому прописані цілі і завдання відомства, його структура, принципи призначення керівництва тощо.

Передбачається, що в цілому процесом відновлення Донбасу буде управляти держагентство — згідно з розробленою ним стратегії і плану роботи. Але на окремі напрямки можуть бути залучені міжнародні компанії, приватний бізнес.