Затримання головного редактора Hrodna.life: силовики Білорусі назвали причину

Головного редактора новинного порталу Hrodna.life Олексія Шота було затримано білоруськими правоохоронцями у зв'язку з розслідуванням адміністративної справи через розміщення сайтом матеріалів, які влада Білорусі вважає екстремістськими. Вдома у журналіста тривають обшуки - силовики вилучають оргтехніку для експертизи, повідомляє РБК-Україна.

Зазначається, що правоохоронцями виявлено факт повторного розміщення порталом Hrodna life "інформаційної продукції, визнаної в установленому порядку екстремістською". Уточнюється, що мова йде про публікацію матеріалу Telegram-каналу, який влада Білорусі вважає екстремістським.

"Належить розібратися в рамках вже чергового для Олексія Шоти адміністративного процесу за статтею 19.11 КоАП Республіки Білорусь" - уточнили в управлінні.

За місцем проживання журналіста проводять обшук, в ході якого вилучається оргтехніка для направлення на експертизу.

Нагадаємо, вдень 30 травня в Білорусі затримали головного редактора Гродненського новинного порталу Hrodna.life Олексій Шота. Білоруські силовики під'їхали до будинку журналіста на мікроавтобусі з тонованим склом і заштовхали його в машину.