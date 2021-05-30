Збірна України завоювала 14 медалей на чемпіонаті Європи з самбо

У Лімассолі завершився чемпіонат Європи з самбо. Збірна України на цих змаганнях завоювала 14 нагород, повідомляє УНІАН.

В активі української збірної 6 золотих медалей, 3 срібні та 5 бронзових.

Крім того, Україна виграла два Кубки в командному заліку (золотий - у бойовому розділі і срібний - у змаганнях жінок).

Золоті медалі виграли Марія Буйок, Христина Бондар, Ярослав Давидчук, Владислав Руднєв, Петро Давиденко та Анатолій Волошинов.

Срібло - У Галини Ковальської, Олександра Воропаєва і Разміка Тонояна. А володарями бронзових нагород стали Юлія Гребеножко, Катерина Москальова, Анастасія Комович, Дмитро Євдошенко та Роман Труш.

Також у Лімассолі успішно виступили юніорська та молодіжна команди України. 15 нагород завоювали спортсмени віком до 18 років (4 - 6 - 5), 13 медалей - самбісти віком до 20 років (2 - 3 - 8).