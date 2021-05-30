Стало відомо, кому дістануться 30 мільйонів від принца Філіпа
Королівська родина не хоче розголошувати подробиці заповіту принца Філіпа, однак стало відомо, що він заповів 30 мільйонів фунтів стерлінгів трьом своїм найближчим співробітникам, повідомляє РБК-Україна.
Герцог Единбурзький подякував трьом своїм помічникам і включив їх у свій заповіт. Йдеться про особистого секретаря Філіпа бригадного генерала Арчі Міллер-Бейкуелла, його пажа Вільяма Хендерсона і камердинера Стівена Ньедожадло.
Троє чоловіків доглядали за принцом Філіпом, особливо в останні роки. Зазначимо, що бригадний генерал Міллер-Бейкуелл не раз заміняв герцога, коли він не міг бути присутнім на урочистих заходах.
Паж і камердинер Філіпа також по черзі допомагали йому, коли він жив на Вуд Фарм в Сандрінгемі, де він провів більшу частину свого пенсійного життя, а потім під час його перебування в Віндзорському замку, де він жив разом з королевою під час пандемії.
Нагадаємо, герцог помер 9 квітня цього року в віці 99 років. До свого сторіччя він не дожив кілька місяців. Його похорони відбулися через вісім днів. На церемонії не було багато людей відповідно до карантинних обмежень уряду.