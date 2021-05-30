31 травня: прикмети, заборони й іменинники

31 травня святкують за народним календарем день Федота Овсяника, який також є днем пам'яті мученика Феодота Анкірського і семи дів-мучениць, повідомляє Обозреватель.

Існують певні заборони, а прикмети пророкують, якою буде погода найближчим часом.

Іменини святкують 31 травня: Давид, Ісаак, Матрона, Павло, Семен, Фаїна, Федот, Христина, Юлія, Андрій, Денис, Петро, Олександра, Клавдія.

Федот Овсяник

Це свято в старовину також називали Овсяник, Житник, Сім дів. У цей день намагалися визначити, яким буде урожай вівса за дубом.

Якщо в дерев 31 травня вже пишна крона, то варто готуватися до ситного року. А ось якщо з дуба починало опадати зелене листя, це було поганою прикметою і віщувало неврожай.

Крім того, Федота шанують як помічника весни. Йому слід було "догодити" вівсяним киселем і піснями. Щоб святий прийняв дар і подарував восени щедрий урожай, зварений кисіль виливали під дуб.

Цей день вважають і дівочим святом. До 31 травня сільські свахи приурочують свої клопоти про вдівців і бобилей, підшукують їм наречених із дів, які засиділися.

31 травня здійснювали весільні церемонії під дубом. Щоб у молодят склалося спільне життя, їм слід було взятися за руки й тричі обійти дерево.

Народні прикмети на 31 травня

Якщо вранці 31 травня випала роса, це обіцяє жаркий липень.

Зірниці заграли – до зміни погоди.

Сонце на заході червоне – до вітряних днів, а якщо в серпанку або бліде – до дощів.

Сонце сідає в хмари – 1 червня дощ і вітер.

Якщо з дуба почало опадати зелене листя – буде неврожай.

Що не можна робити 31 травня