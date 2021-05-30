З'явилися фото, як у Чорнобиль прийшла справжня весна

Працівники Чорнобильського радіаційно-екологічного заповідника показали, як у Зону відчуження прийшла справжня весна в усьому її біологічному різноманітті, повідомляє Страна.ua.

Так, вони показали знімки представника одного з найпоширеніших видів ластівок - ластівку сільську.

"Селяться вони не тільки в будівлях для худоби, житлових або господарських приміщеннях, але і десь у природних умовах - обривах, печерах, зрідка - навіть на деревах. Правда, лісів ластівки уникають. Люблять гніздитися близько відкритих просторів, водойм, луків або ділянок, порослих дрібним чагарником. Таких місць у зоні відчуження вистачає, а тому і ластівок на заповідних територіях чимало ", - пояснили працівники заповідника.

Потайний пугач - ще один представник чорнобильської фауни. Це одна з найбільших сов на території заповідника і зустрічі з нею тут завжди несподівані.

"Останній раз гніздо цього надзвичайно рідкісного птаха вчені бачили ще в далекому 2012-му році. Ніхто не очікував зустріти дорослих пугачів ... в градирні ЧАЕС, на будівельних лісах, на висоті аж в 115 метрів. Було і пташеня, яке, на жаль, загинуло. Поруч з його останками лежали пір'я жертв пугачів - чайок, качок, сірих і вухатих сов ", - повідомили в заповіднику.

Також в об'єктив фотопастки потрапив і вовк. Їх люди найчастіше представляють як сірих пухнастих звірів з благородною поставою і гордим поглядом, проте і вони старіють, і хворіють. За словами фахівців, цей хижак хворий демодекозом - підвищеним розмноженням підшкірного кліща.

"Все що може вовк, це наполегливо чухатись: у природи немає персональних лікарів" , - розповіли співробітники заповідника про хижака, який хворий демодекозом.

Чорнобильський ліс тим часом усіяний тонкими плетеними мереживами шовковими павутини.