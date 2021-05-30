Байден розповів, про що говоритиме з Путіним у Женеві

Президент США Джо Байден заявив, що має намір підняти на зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним питання про неприпустимість порушення прав людини, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Через пару тижнів у Женеві я зустрінуся з президентом Путіним. Я ясно заявлю йому, що США не будуть сидіти склавши руки, не даватимуть можливість порушувати права людини", - сказав він у неділю в ході виступу в Делавері.

Байден зазначив, що обговорював тему правозахисту і під час недавньої розмови з головою КНР Сі Цзіньпіном.

Як повідомлялося, зустріч Путіна і Байдена запланована в Женеві на 16 червня.