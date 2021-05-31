Ім'ям видатного фізика назвали планету

Ім'ям видатного українського фізика Івана Пулюя названо малу планету, повідомляє УНИАН.

Відповідне рішення ухвалила Міжнародна астрономічна спілка (IAU), написав провідний науковий співробітник Інституту фізики НАН України, доктор фізико-математичних наук Василь Шендеровський на сторінці в Facebook﻿.

"Цієї миті науковці, колектив Тернопільського Національного Технічного Університету ім.Івана Пулюя, жителі Гримайлова чекали більше трьох років. Міжнародна астрономічна спілка (IAU) назвала малу планету ім'ям Івана Пулюя (226858) Ivanpuluj=2004 TY 13, про що повідомлено у Bulletin WGSBN (робоча група з питань номенклатури небесних тіл) Vol.1,#1, 2021,May 14, p.24", - йдеться в повідомленні .

За словами Шендеровського, таким чином реалізувався один із пунктів заходів з вшанування 175-річчя від дня народження видатного українського вченого.

Що відомо про Івана Пулюя

Іван Пулюй (1845-1918) - український фізик та електротехнік, винахідник, організатор науки, публіцист, перекладач. Один із першовідкривачів радіоактивного випромінювання

Пулюй працював у нових і актуальних на той час напрямках фізики: дослідна перевірка передбачень молекулярно-кінетичної теорії Максвелла, дослідження природи і властивостей катодних та Х-променів.

Працював у галузі молекулярної фізики, електротехніки, досліджував електричні розряди в газах, властивості та природу рентгенівських променів задовго до В. Рентгена. У 1882 році винайшов фосфоресцентну лампу, попередницю рентгенівської.

Володів більш як 10-ма мовами. Переклав підручники з геометрії та фізики для українських гімназій, молитовник на українську мову. Разом із Пантелеймоном Кулішем та Іваном Нечуй-Левицьким переклав на українську мову Біблію, розробляв основи концепції національної освіти, працював над словником української технічної термінології.