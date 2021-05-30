У США сталася стрілянина біля нічного клубу
Мінімум 2 людини загинули в результаті стрілянини біля нічного клубу в місті Хайаліа в штаті Флорида. Щонайменше 20 людей отримали поранення, повідомили в поліції в неділю, 30 травня, повідомляє DW.
Постраждалі доставлені в найближчі лікарні.
Трагедія сталася вночі. За інформацією телеканалу CNN, до будівлі під'їхав білий автомобіль Nissan Pathfinder, з якого вийшли троє озброєних і відкрили стрілянину по присутніх на концерті. Потім стрілки втекли на машині. Поліція розшукує зловмисників.
Керівник відділу поліції по округу Майамі-Дейд Альфредо Рамірес назвав інцидент "цілеспрямованим і боягузливим" вчинком. Подібні трагедії не залишаться безкарними, запевнив він.