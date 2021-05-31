Зухвала Юлія Саніна в напівпрозорій майці

Українська співачка Юлія Саніна оприлюднила на своїй сторінці в Instagram новий знімок, повідомляє УНИАН.

У кадрі зірка позувала в майці в сітку і штанах, поверх яких одягла шорти. Також Юлія нанесла яскравий макіяж в стилі смокі-айс з яскравим акцентом на червоні губи. Ефектності образу додали ланцюга і чорна перука-каре. В цілому фото вийшло досить зухвалим.

"Дуже красива, як завжди", "Ви - ікона", "Стиль", "Вау", "Яка ж ти крута" , - пишуть шанувальники в коментарях.